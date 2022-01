Superiori, tamponi gratis anche per gli studenti non residenti: quando e dove

Anche Falconara aderisce alla campagna di screening della Regione Marche dedicata alle scuole: domenica 16 gennaio, dalle 14 alle 18, saranno effettuati tamponi rapidi gratuiti agli studenti delle scuole superiori anche non residenti a Falconara. Come accaduto il 6 gennaio per i bambini e i ragazzi di elementari e medie, ci si potrà sottoporre a tampone nel centro vaccinale comunale allestito all’interno della Pinacoteca Francescana, in piazza Sant’Antonio.

I tamponi saranno effettuati dai sanitari dell’Asur, mentre i volontari del gruppo comunale di Protezione civile garantiranno con la consueta efficienza l’organizzazione della giornata e il rispetto delle regole nella fase di accesso e di uscita. «Mi auguro la massima partecipazione – dice il sindaco Stefania Signorini – perché lo screening rappresenta un ulteriore strumento per arginare il diffondersi del virus».