Operazione "Marche sicure", i dati della terza giornata di screening: i test sono 8.197

MARCHE - «A chiusura della terza giornata di screening – dichiara l’assessore alla sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini - le persone che oggi, domenica 20, si sono sottoposte volontariamente al tampone rapido sono state 8.197». Di queste, sono state 53 quelle risultate positive che sono successivamente state sottoposte al tampone molecolare, per una percentuale di 6,5 persone positive su 1.000. «Prosegue l'impegno di tanti medici, infermieri e operatori sociosanitari e di tanti volontari che ringraziamo per il grande lavoro svolto. Ci sono ancora altri giorni per potersi sottoporre al test gratuito, un atto di responsabilità nei confronti di noi stessi e nei confronti delle persone che amiamo».

Area Vasta 1 – Pesaro e Urbino: 2.263 testati di cui 18 positivi

Area Vasta 2 – Ancona: 1.831 testati di cui 16 positivi

Area Vasta 3 – Macerata: 1.262 testati di cui 15 positivi

Area Vasta 4 – Fermo: 1.756 testati di cui 4 positivi

Area Vasta 5 – Ascoli Piceno: 1.085 testati di cui nessun positivo

Lo screening gratuito rivolto a tutti i cittadini prosegue nelle città di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino fino al 23 dicembre. Ad Ancona anche dal 27 al 30 dicembre. Sul sito istituzionale della Regione e dei rispettivi Comuni sono presenti tutte le indicazioni e le modalità per partecipare. A seguire saranno coinvolti, in fasi successive, tutti i Comuni delle Marche.