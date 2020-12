Tutti negativi i tamponi alla residenza per anziani di Corinaldo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

CORINALDO - Nei giorni scorsi la Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona è stata bersaglio di informazioni inesatte e fuorvianti, diffuse con eccessiva superficialità. Infatti, si è confusa la nostra residenza per anziani “S. Maria Goretti” con la RSA gestita dall'ASUR Marche – Distretto di Senigallia, dove si sono riscontrati purtroppo diversi contagi da Covid-19. Il caso ha lecitamente scatenato la preoccupazione dei familiari di tutti i 77 ospiti accolti nella Struttura, tanto che i Responsabili hanno dovuto trascorrere intere giornate al telefono per chiarire la situazione e fornire aggiornamenti puntuali sullo stato delle cose. L'incresciosa vicenda mediatica, che ha raggiunto persino i media nazionali, ha avuto un impatto considerevole sulla Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona che gestisce la struttura e che nulla centra con la RSA e la sua conduzione. Gli Amministratori dell'Ente temono che il fatto possa avere ripercussioni significative anche sui nuovi approcci alla residenza per anziani, causando una possibile interferenza con le domande di ingresso alla struttura; pertanto, si confida nel buon senso delle persone e ci si auspica che possano comprendere fino in fondo l'estraneità della Fondazione al focolaio di Covid-19 di cui si è discusso nei giorni scorsi. È giusto, tuttavia, dimostrare la piena solidarietà dell'Ente alla RSA che sta vivendo questa fase complessa, a tutto il suo personale, ai suoi ospiti ed i loro familiari. A corredo di quanto sopra, si comunica che il 17 e il 18 dicembre nella residenza per anziani “S. Maria Goretti” si ripetevano i tamponi molecolari naso-faringei sugli ospiti e sul personale, come accade ogni quindici giorni. Già sabato 19 dicembre sono arrivati i referti, da cui si evince l'esito negativo di tutti i tamponi. Questo risultato conferma la bontà del lavoro svolto dalla Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona per prevenire il contagio da Covid-19, l'efficacia dei protocolli elaborati e delle misure cautelative assunte già da tempo. I provvedimenti adottati, infatti, si sono distinti per la rigidità e la tempestività, mai eccessivi e sempre opportuni. Certamente la situazione è molto complessa e il rischio di contagio c'è in ogni momento, per questo l'Ente continuerà a lavorare con estrema attenzione e a proporre ogni accorgimento volto a tutelare la salute degli anziani ospiti e del numeroso personale che opera presso la Struttura.