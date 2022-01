Tamponi gratis agli under11, Quacquarini striglia: «Perché Ancona non fa come Falconara?»

La scelta del Comune di Falconara di attuare, attraverso specifiche convenzioni, la gratuità dei tamponi per gli Under 11 (non finanziati dallo stato) sta facendo discutere in positivo e molte amministrazioni stanno pensando di accodarsi. In questo senso, il consigliere di opposizione Gianluca Quacquarini di Democrazia Collettiva ha invitato la Giunta Mancinelli a non indugiare scegliendo di perseguire la stessa strada:

«Da oggi, e per tutto febbraio, a Falconara Marittima tamponi gratuiti per il rientro a Scuola dei bambini under 11 dopo l'accordo tra il Comune e le farmacie del territorio. E ad Ancona? Nulla, come sempre. Ad Ancona abbiamo tante classi, se non intere scuole, in quarantena e l'Amministrazione comunale non fa nulla per venire incontro alle esigenze ed ai bisogni delle famiglie anconetane. Per il rientro a Scuola degli under 11 sono si previsti tamponi gratuiti ma nelle strutture ospedaliere con prenotazioni in overbooking e quindi con tempi che si dilatano all'inverosimile che non permettono ai bambini di rientrare quando potrebbero. Insomma come al solito le famiglie anconetane si devono arrangiare come possono spendendo soldi e tempo perché chi dovrebbe aiutarle, l'Amministrazione comunale, non fa niente per venire incontro ai loro bisogni».

«Troppa fatica cercare di trovare accordi con le farmacie per gli anconetani? Sarà anche ora che qualcuno si muova per i cittadini e non solo per se stessi? Complimenti al Comune di Falconara e agli altri che hanno attuato questa iniziativa. Come al solito Ancona, capoluogo di Regione, si trova alla periferia della realtà».