Tamponi rapidi, le farmacie anconetane confermano: «E' boom di richieste»

Anche le farmacie doriche confermano la tendenza che si sta registrando in tutta Italia in seguito all’introduzione del Green pass. Dopo la pronuncia governativa i prezzi sono bloccati a 15 euro per gli adulti e 8 euro per i minorenni

Boom di prenotazioni per i tamponi rapidi in farmacia in seguito all’obbligatorietà del Green pass che impone, per entrare in alcuni luoghi, la certificazione ottenibile o con il vaccino, o con il tampone rapido oppure con la documentazione di avvenuta guarigione dal Covid. A confermare la tendenza, già manifestata in tutta Italia, sono state anche le stesse farmacie anconetane:

«Non siamo attrezzati per farli ma la richiesta è notevole e frequente – spiegano i responsabili della Farmacia del Piano – Tra vacanze e Green pass le motivazioni sono molteplici. Noi cerchiamo sempre di indirizzarli verso chi ha disponibilità ma è normale che ci sia stato un vero e proprio boom». Sulla stessa linea d’onda le dipendenti della Farmacia Sciarillo: «Confermiamo l’aumento. A livello di prezzi noi ci atteniamo alla convenzione governativa che prevede i 15 euro per gli adulti che diventano 8 euro per i ragazzi tra i 12 e 18 anni». C’è anche chi si sta organizzando per provvedere quanto prima al tutto: «Stiamo raccogliendo le prenotazioni e sono veramente tante – spiegano dalla Farmacia del Pinocchio – Attualmente stiamo cercando di organizzarci nel miglior modo possibile per accoglierle nel miglior modo possibile. Possiamo recitare un ruolo importante in questa fase».