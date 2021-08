Gimbo torna in pedana, nella Diamond League di Losanna fari puntati sul campione

Gianmarco Tamberi fresco vincitore della medaglia d’oro nel salto in alto a Tokyo2020 sarà di scena il 25 agosto a Losanna nella seconda tappa della Diamond League. Per lui in calendario c’è anche il meeting di Rovereto il 31 agosto

Secondo appuntamento dopo i Giochi di Tokyo per la Diamond League, il massimo circuito mondiale dell’atletica leggera, che nella tappa di Losanna vedrà tra i partecipanti anche il campione olimpico Gianmarco Tamberi. L’oro di Tokyo aprirà la manifestazione nel “city event”, la gara di salto in alto che sarà ospitata nella piazza centrale di Losanna il prossimo 25 agosto alle ore 18:00. Una spettacolare anteprima del meeting elvetico, con le altre prove che si disputeranno invece il giorno successivo allo Stade Olympique de la Pontaise, sede abituale del meeting.

«Tornare a gareggiare dopo l’oro olimpico per me non era per nulla scontato visto lo shock emotivo, ma ritengo molto importante farlo come segno di riconoscenza e ringraziamento nei confronti di chi mi ha sempre sostenuto in questi anni». Gimbo annuncia così la sua partecipazione ad Athletissima, terzultima tappa della Diamond League, che avrà il gran finale l’8 e 9 settembre a Zurigo con le Diamond League Finals. E aggiunge: «Faccio ancora fatica a crederci. Vincere l’oro era il sogno di una vita, soprattutto dopo tutto quello che ho passato».

Nel suo calendario estivo, dopo la Diamond League, ci sarà spazio anche per il meeting di Rovereto in programma per il 31 agosto.