Il ritorno di Tamberi, Gimbo sbarca a Roma e riceve l'abbraccio degli amici

Al ritorno in Italia dopo l'oro di Tokyo, Gianmarco Tamberi ha trovato una gradita sorpresa all'aeroporto. Ad attenderlo infatti c'erano gli amici di una vita che hanno lottato con lui in questi anni liberandosi anche loro nel momento del trionfo

Gradita sorpresa per Gianmarco Tamberi al ritorno in Italia. All'aeroporto di Fiumicino infatti, la medaglia d'oro olimpica a Tokyo2020 nel salto in alto, ha trovato ad attenderlo gli amici di una vita che non potevano mancare ad un appuntamento così importante. Partiti in diversi da Ancona hanno aspettato il suo sbarco prima di abbracciarlo commossi. Una vittoria che ha liberato anche loro che negli ultimi cinque anni non lo hanno mai abbandonato. Gimbo sarà nel capoluogo marchigiano nei prossimi giorni dopo una breve sosta nella Capitale.