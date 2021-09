Medaglie di eleganza a Venezia, Tamberi e Chiara sul red carpet: il look vale oro

La coppia anconetana è approdata al lido di Venezia per la Mostra internazionale d'arte cinematografica. Per lei un abito lungo e rosa mentre lui opta per un outfit "bicolor"

Oro, non solo olimpico, ma anche di stile. Ieri Gianmarco Tamberi ha partecipato insieme alla sua compagna Chiara Bontempi alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. La coppia è stata invitata dalla rivista "Diva e Donna" insieme ad altre star dello showbiz nazionale come Albano, Rocio Munoz Morales, Martina Colombari e Tiziana Rocca. Subito dopo si è tenuto un party, organizzato dalla rivista, al Sina Centurion Palace di Venezia a cui la coppia anconetana ha partecipato.

Il loro passaggio sul più noto red carpet d'Italia è stato immortalato dai fotografi di tutto il mondo e dalle immancabili storie Instagram postate sia da lui che da lei mentre i look non sono passati inosservati. Per Chiara un abito lungo e rosa firmato Antonio Riva che lasciava una sola spalla scoperta. Gli accessori come scarpe e borsetta erano affidati al brand Roger Vivier mentre i gioielli erano firmati Chantecler. Capelli raccolti in un elegante chignon.

Il campione olimpico di Tokyo 2020 indossava un vestito firmato dal sarto filottranese Lardini. Tamberi ha optato per uno smoking che giocava sul bi, anzi tricolor: giacca panna, camicia bianca e pantalone nero. A completare l'immancabile papillon nero. I capelli erano tirati indietro con il gel. Tra un selfie e l'altro Tamberi ha incontrato anche l'attore Darko Peric che interpreta il personaggio di Helsinki nella celebre serie tv "La casa di Carta".