“Gimbo in Nba”, Tamberi presente nel Celebrity Game ‘22 di Cleveland

Gianmarco Tamberi in Nba. No, non è uno scherzo. O meglio, il saltatore anconetano campione olimpico nel salto in alto a Tokyo 2020 parteciperà al Celebrity Game 2022, uno degli eventi collaterali più attesi degli All Star Game in programma il 18 febbraio a Cleveland, nell’Ohia. Al Wolstein Center, dinanzi alle stelle del Nba, Tamberi realizzerà uno dei suoi grandi sogni legato alla sua grande passione, quella del basket.

Insieme a Gimbo ci saranno il sindaco di Cleveland Justin Bibb, i rapper Anuel AA e Jack Harlow, la leggenda Boby Gibson, il talento dell’Nfl Myles Garret, l’attrice Tiffany Haddish e tanti altri. L’annuncio di Tamberi è arrivato direttamente attraverso il suo profilo Instagram con un equivocabile stato corredato da un suo video al Palaprometeo mentre tira a canestro e il lancio della sua partecipazione: “Guardate fino alla fine, semplicemente la notizia più bella che abbia mai ricevuto in tutta la mia vita. Siete carchi?”