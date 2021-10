Tamberi fuori dal World Athletics 2021, Luna: «Incomprensibile, uno schiaffo al buonsenso»

L’esclusione di Gianmarco Tamberi, medaglia d’oro nel salto in alto a Tokyo2020 e sovrano della Diamond League, dalla lista dei dieci migliori atleti per il World Athletics 2020 stilata dalla Federazione mondiale Atletica leggera ha lasciato profondo sgomento sia tra i tifosi di “Gimbo” sia tra le istituzioni sportive che non riescono a spiegarsi il perché di una simile decisione. Fabio Luna, numero uno del Coni Marche, non le ha mandate a dire esprimendosi in modo trasparente e diretto sull’argomento:

«Quello che è successo è incomprensibile. Non conosco bene i criteri né come vengono scelti esattamente questi dieci nomi ma l’esclusione di Gianmarco e di Marcell Jacobs è assurda. Un premio dovrebbe tener conto anche di un certo percorso e invece in questo caso è stato tutto relegato in secondo piano. Vorrei sforzarmi di trovare una giustificazione ma ritengo quanto accaduto uno schiaffo al buonsenso. Tra i primi dieci c’è addirittura chi ha vinto un argento e non un oro…».