A Tamberi il Ciriachino d'oro: come vedere la cerimonia online

Ancona rende onore al campione dorico Gianmarco Tamberi e gli conferisce il Ciriachino d'oro. La benemerenza sarà consegnata a Gimbo dal sindaco Valeria Mancinelli e dall'assessore Andrea Guidotti venerdì 17 settembre alle ore 21 al Palaindoor delle Palombare, il luogo in cui si è sempre allenato, fino ad arrivare allo storico risultato di Tokyo.

Le regole anti Covid non permetteranno di aprire la partecipazione al pubblico e quindi venerdì sera saranno presenti al Palaindoor, in nome dell'intera città, i giovanissimi tesserati dell'atletica leggera, insieme con i rappresentanti istituzionali. La cerimonia, organizzata dal Comune in collaborazione con la Fidal, potrà essere seguita da tutti attraverso la diretta sul sito del Comune, al link dedicato.