Tamberi premiato nella sua Offagna e Chiara annuncia: «Ci sposiamo il primo settembre»

Un altro bagno di folla per Gianmarco Tamberi, questa volta nella sua Offagna. Nel corso delle celebrazioni di ieri, domenica 21 novembre, per il conferimento della cittadinanza onoraria al campione olimpico nel salto in alto a Tokyo 2020, la sua compagna Chiara Bontempi ha anche svelato la data delle nozze che sarà il prossimo primo settembre (l’1 è ricorrente visto anche l’oro conquistato il 1 agosto)

Ezio Capitani, sindaco di Offagna, ha candidato anche il borgo medievale per ospitarle (dove Gimbo è cresciuto) ma al momento sul luogo non ci sono ulteriori novità. Presente anche Fabio Luna, presidente del Coni Marche, da sempre vicino al saltatore sia nei momenti di gloria che in quelli di difficoltà.