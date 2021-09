Tamberi, attesa per il Ciriachino: pronto un altro bagno di folla in città

Il campione olimpico di salto in alto, fresco di vittoria anche nella Diamond League, venerdì 17 ritirerà il Ciriachino d’oro direttamente dalle mani del sindaco Mancinelli. Atteso un altro bagno di folla per Gimbo

Medaglia d’oro olimpica nel salto in alto a Tokyo 2020. Vittoria nella Diamond League. Primo italiano di sempre nella sua disciplina. La magic summer di Gianmarco Tamberi si è conclusa tra gli squilli di tromba e le ovazioni del pubblico di Zurigo che lo accompagneranno fino al ritorno nella sua Ancona. Nel capoluogo, venerdì 17 alle 21 al Palaindoor (la sua casa), riceverà direttamente dalle mani del sindaco Valeria Mancinelli il Ciriachino d’oro.

C’è attesa per quello che sarà un nuovo bagno di folla per il campionissimo dorico, sicuramente all’esterno dell’impianto visto che dentro gli ingressi saranno contingentati a causa del Covid. Al momento non è stata organizzata nessuna festa ufficiale ma non è escluso che nei prossimi giorni possa essere allestito qualcosa.