Tamberi al Palaindoor, Guidotti: «Il tuo oro il nostro orgoglio. Da anconetano ti dico grazie»

L’assessore allo sport del Comune di Ancona intervenuto all’evento organizzato dalla Fidal per celebrare l’oro olimpico nel salto in alto Gianmarco Tamberi si è complimentato con l’atleta anconetano confermando il conferimento del Ciriachino d’oro

Non poteva mancare nell’evento organizzato dalla Fidal al Palaindoor per celebrare l’oro nel salto in alto a Tokyo2020 Gianmarco Tamberi, l’assessore allo sport del Comune di Ancona Andrea Guidotti che, dopo aver portato i saluti del Sindaco Valeria Mancinelli, non ha nascosto le sue emozioni:

«A Gianmarco consegneremo, come già annunciato, il Ciriachino d’oro perché quello che ci ha regalato è immenso. Grazie Gimbo da italiano e da anconetano fiero. Hai portato la nostra città sul tetto del mondo. Ci hai emozionato, la tua storia sarà d’insegnamento per tanti ragazzi. Non era facile rimettersi in gioco ma non hai mollato di un centimetro e ce l’hai fatta scrivendo una pagina indelebile di storia mondiale. La tua determinazione è sempre stata unica, ora goditi il tuo sogno e il momento, un momento magico e meritato».