Tamberi, rieccolo con Barshim: eventi ed allenamenti insieme per gli amici campioni

Riecco Gianmarco Tamberi e Mutaz Essa Barshim. I due amici e campioni olimpici, trionfatori a Tokyo nel salto in alto, si sono ritrovati in Qatar a Doha per trascorrere insieme qualche giorno tra allenamenti ed eventi ufficiali come quello celebrato al Khalifa International Stadium. Insieme a Gimbo, che aveva annunciato la sua presenza in Qatar attraverso i social, l’inseparabile compagna Chiara Bontempi con cui si sposerà la prossima estate.

Il rapporto tra Tamberi e Barshim è strettissimo, tra i due c’è un’amicizia vera fatta di gioie e dolori vissuti insieme. Gimbo e consorte, nel 2018, hanno presenziato anche al matrimonio tra Mutaz e la moglie Alexandra che si è celebrato in Svezia a Malmo. E appare scontato che lo stesso farà il qatariota quest’estate per le nozze “Tamberi e Bontempi”. Nell’ultima uscita ufficiale, Gimbo ha centrato il terzo posto al Mondiale indoor di Belgrado al quale Barshim non ha preso parte.