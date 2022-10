I diritti dei lavoratori dello sport, Marche protagoniste al congresso Uil: Taina Santos (Città di Falconara) apre l'evento

Anche le Marche sono state protagoniste dell’apertura del XVIII Congresso nazionale della Uil con Taina Santos, giocatrice di calcio a 5 in forza quest’anno al Città di Falconara.

La campionessa italo brasiliana oggi dal palco della Fiera di Bologna è intervenuta a testimoniare le condizioni di precarietà che vivono molti lavoratori dello sport. Con lei l’ex cestista Daniele Casadei, la pallavolista Emanuela Fiore e il coach Andrea Zappaterra. La presenza odierna di una giocatrice del Città di Falconara fa seguito alla partecipazione delle Citizens l’anno scorso ad Ancona per Uil in Tour e alla campagna Zero Morti sul Lavoro. Un impegno che va oltre lo sport e cerca di sensibilizzare le persone sui temi dell’uguaglianza e dei diritti.