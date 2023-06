Tagliando o cambio gomme? Con un click nell'app, ci pensano i drivers a ritirare e a riconsegnare l'auto

ANCONA- Fare il tagliando o cambiare le gomme della propria auto non è mai stato così semplice grazie all’idea di tre giovani anconetani. Andrea Paniconi, 27 anni, Francesco Musarella, 27 anni, e Veronica Rubino, 32 anni, sono i soci fondatori della General Impact srl, società che offre servizio di ritiro e consegna delle auto che devono effettuare lavori di ordinaria manutenzione per conto delle concessionarie. Il progetto, innovativo e sicuramente molto utile, si chiama “Simba - Pick up e delivery service” e prende il via proprio da Ancona. In pratica, drivers Simba ritirano l’auto dove e quando vuole il cliente, la portano in una delle officine affiliate selezionata, ad esempio per fare il tagliando, e la restituiscono a lavoro concluso nel luogo scelto dal cliente. Dietro c’è un grande lavoro realizzato da un team di ragazzi tutti under 35. Tra questi c’è la 25enne Asya Pesaresi, anche lei parte della società, che si è occupata dello sviluppo del software insieme ad altri cinque giovani. «L’idea è nata nel 2021 da uno dei tre soci titolari, Francesco Musarella. Lavorando in una concessionaria aveva notato come, durante il Covid, per timore o a causa delle restrizioni in atto, le persone non si recavano più in officina con l’auto per fare il tagliando- racconta Andrea Paniconi-. Da qui l’idea di creare questo servizio innovativo».

«La nostra forza è il software- spiega ancora Paniconi-. La concessionaria entra nel gestionale, mette data e ora dell’appuntamento e al cliente arriva una mail con le credenziali per accedere all’app, dove può confermare la prenotazione e pagare direttamente, in modo sicuro, il lavoro da fare. Tramite l’applicazione può scegliere quando e dove far ritirare e riconsegnare l’auto, selezionare una delle officine affiliate, tracciare e controllare in ogni momento il percorso della vettura. Ricevuto il pagamento arriva una mail di conferma alla concessionaria e ai drivers una notifica della prenotazione nell’app a loro dedicata». Il costo del servizio per il ritiro e la riconsegna dell’auto, ad esempio dalla città alla zona della Baraccola, è di 23 euro, andata e ritorno. L’iniziativa ha preso il via la scorsa settimana e attualmente il servizio è attivo presso la concessionaria Tombolini Motor Company di Ancona. L’obiettivo è di espandersi anche alle altre concessionarie della città e a livello nazionale. «Il riscontro è positivo, tre clienti su cinque hanno già aderito. Abbiamo due tipologie di vendita: la prima è il servizio integrato nel pacchetto del finanziamento di acquisto dell’auto, o, in alternativa, il servizio viene proposto dal concessionario quando il cliente chiama per prenotare dei lavori di ordinaria manutenzione al proprio veicolo-afferma Paniconi-. Siamo operativi dalla scorsa settimana e faremo un mese di test presso la Tombolini Motor Company di Ancona, poi promuoveremo il progetto anche con altri partner locali e con le brand concessionarie a livello nazionale».