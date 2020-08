Numero unico d'emergenza 112, bando della Svim per 44 operatori di call center

All’interno del progetto di riorganizzazione e implementazione delle attività di Svim (l’Agenzia di Sviluppo della Regione Marche), la società ha avviato una pubblica selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di 12 profili professionali da inserire all’interno del proprio organico e, inoltre, una selezione pubblica per la copertura, mediante assunzione a tempo indeterminato, di altri 44 posti per “Operatore di call center Cur Nue 112” di cui 5 posti riservati alle categorie protette. I testi integrali dei relativi avvisi, che contengono i requisiti e tutte le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione alle selezioni sono scaricabili sul sito www.svim.eu

I 12 profili professionali sono: 5 project manager, 5 financial specialist, un addetto all’area amministrazione e gestione finanziaria, un addetto di segreteria. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata con modalità indicata nell’avviso, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 13 del 25 settembre 2020, esclusivamente via Pec. La data di presentazione della domanda sarà comprovata dalle risultanze del sistema informativo della Svim e va inviata a: svim.risorseumane@emarche.it indicando nell’oggetto: “Avviso pubblico Svim - Figura (indicando il codice selezione)”.

Quanto al secondo bando, per la ricerca di 44 operatori di call center della Centrale Unica di Risposta – Numero Unico di Emergenza 112 (Nue 112), affidato alla Svim dalla Regione Marche, si formerà una graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo indeterminato di 44 persone: 4 posti sono riservati a candidati beneficiari di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 68/1999 e uno ai candidati che appartengono a una delle categorie di cui all’art. 18, comma 2, della legge 68/99 o delle categorie ad esse equiparate. L’operatore di call-center della Cur assume la qualifica di “incaricato di pubblico servizio” in quanto svolge la propria attività nell’ambito del servizio pubblico di emergenza 112. La domanda va presentata entro e non oltre le ore 13 del 15 settembre 2020. Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la procedura informatica messa a disposizione della Svim e dovrà essere compilata telematicamente accedendo al seguente link: https://iolavoronelpubblico.it/bandi/svim_occ/accedi.php