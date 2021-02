Spariscono calzini tra le corsie del Salesi: supereroi acrobatici per la caccia al ladro

C’è un “temibile” ladro di calzini che si aggira nel Presidio Ospedaliero Materno Infantile Salesi di Ancona rubando ai bimbi le loro calze. E0 un lavoro per Superman e non solo

C’è un “temibile” ladro di calzini che si aggira nel Presidio Ospedaliero Materno Infantile Salesi di Ancona rubando ai bimbi le loro calze o, addirittura, sottraendogliene dai piedini una sola per dispetto. Tutto il personale della Fondazione sta inseguendo da giorni questo ‘losco figuro’ di cui si sa che gira col volto coperto da un passamontagna, è molto scaltro e si cala dai tetti con le funi. Così, la Fondazione Salesi ha chimato i super eroi Acrobatici: Spiderman, Ironman e i loro compagni di avventure arriveranno in ospedale per una vera e propria caccia al ladro.

L'evento è fissato per domenica 21 febbraio a partire dalle ore 10,00, presso Presidio Ospedaliero Materno Infantile Salesi. Riusciranno i nostri eroi a catturare il malvivente e consegnarlo alla Polizia e metterlo in prigione in manette?