Stadi, ecco il Super green pass: dal 6 dicembre accesso solo per vaccinati e guariti

Il Super green pass andrà a toccare anche gli stadi per effetto della nuova stretta voluta dal Governo per contrastare i contagi da Covid. Per prima cosa la validità della certificazione si ridurrà da 12 a 9 mesi ma, soprattutto, per accedere agli impianti dal 15 dicembre al 6 gennaio non sarà più sufficiente il solo tampone negativo. Il nuovo “Green pass” potrà utilizzarlo solamente chi è vaccinato oppure guarito dal Covid-19. Naturalmente oltre agli eventi sportivi si fa riferimento anche all’accesso a spettacoli, concerti e cerimonie pubbliche.

Inoltre, nelle zone gialle, arancioni o rosse anche all’aperto, e quindi negli stadi, sarà in vigore l’utilizzo della mascherina pena sanzione pecuniaria.