Super green pass, nel weekend le prove generali: lunedì scatta la task force

Controlli serrati per un Natale tranquillo e per il rispetto del Super green pass. Nel summit che si è tenuto ieri tra Questura e Prefettura le forze dell’ordine hanno studiato un piano d’azione – che inizierà proprio oggi - volto alla verifica capillare su tutto il territorio anconetano delle nuove disposizioni in materia di certificazione rafforzata. Territorio mappata e aumento di uomini e risorse in una fase molto importante della lotta al virus. Bar, ristoranti, stadi, palestre, piscine, tutto sarà controllato compresi i trasporti pubblici.

Inoltre, come annunciato dallo stesso sindaco Valeria Mancinelli, saranno individuate e rese note da lunedì 6 dicembre (giorno dell’entrata in vigore del Super green pass) delle aree all’aperto specifiche in cui sarà obbligatorio indossare la mascherina. Un po’ come accade nelle grandi città come Roma, Milano, Napoli e Bologna.