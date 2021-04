Summit Confartigianato trasporti: tra i temi investimenti, credito e progetti di guida sicura

Confartigianato Trasporti Ancona Pesaro Urbino ha tenuto un incontro on line per illustrare i principali provvedimenti agevolativi per l’autotrasporto e per esaminare le iniziative sindacali in corso per il settore. I lavori, aperti dal presidente Angelo Pisa (parlando delle attività svolte e della tenuta dell'autotrasporto nel 2020, pur registrando la perdita di alcune decine di imprese nelle province di Ancona e Pesaro e Urbino) hanno visto l’intervento di Luca Bocchino, responsabile sindacale di Confartigianato An-Pu (sul ruolo dell’autotrasporto anche in tempi di pandemia, sull’impegno di Confartigianato per un efficace piano di vaccinazione degli imprenditori e dei loro collaboratori sulle revisioni autoveicoli), del Segretario nazionale di Confartigianato Trasporti, Sergio Lo Monte, dell’Assessore al Porto di Ancona Ida Simonella, e sono stati moderati dal segretario di Confartigianato Trasporti An-Pu Gilberto Gasparoni.

«L’intervento di Lo Monte - si legge nella nota - ha affrontato le principali problematiche in discussione con il nuovo Governo in particolare con il Ministro Giovannini, dalle nuove strategie green per una mobilità sostenibile, che dovrà mantenere il rimborso delle accise e sostenere gli investimenti per il rinnovo del parco veicoli oggi obsoleto, fino alle politiche inerenti le infrastrutture, che al momento non tengono nella dovuta considerazione l’autotrasporto di merci. Nel Pnrr infatti, non ci sono particolari attenzioni al mantenimento degli stanziamenti per il settore e per il trasporto made in Italy, con un maggior controllo sui vettori provenienti dai paesi dell’est. Particolare attenzione è stata riservata anche alle trattative per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti del comparto per il quale si chiede un giusto equilibrio tra aumenti del costo del lavoro ed efficienza del settore; un problema molto attenzionato da Confartigianato dato che le imprese sono alla continua ricerca di lavoratori qualificati e per questo si punta anche alla formazione sia per la sicurezza stradale che tecnologica».

L’Assessore Simonella ha fatto il punto sulla viabilità di collegamento a nord tra porto di Ancona e l’A14; «in questo contesto- prosegue il comunicato - sono stati presentati lo stato della progettazione della riprofilatura della costa a Nord del Porto (si è in attesa del VIA definitivo), la progettazione dell’uscita a nord (il 21 marzo è iniziata la progettazione definitiva) che si collegherà con la nuova SS16, la cosiddetta variante nel tratto Falconara - Torrette il cui appalto è in corso, mentre per il sovrappasso di Torrette entro l’anno inizieranno i lavori. Sono intervenuti inoltre Laura Scortichini (sulle agevolazioni del confidi Unico e misure regionali a supporto) Federico Abbondanzieri, (su bandi e Agevolazioni, contributi a fondo perduto per investimenti nell’autotrasporto e sui servizi finanziari erogati da Confartigianato), e Moreno Vici contitolare delle Autoscuole Corinaldesi (sul Pacchetto Europeo: deroghe ai tempi di guida e di riposo). Gilberto Gasparoni, in conclusione, ha illustrato il Progetto di formazione gratuita “GuidiAmo Sicuro” con sconti sui premi Inail, la Class Action Europea, per recuperare i sovrapprezzi del cartello dei costruttori di Tir, il mantenimento delle accise, stanziamenti per il settore, e l’esigenza di dedicare particolare attenzione allo sviluppo del Porto di Ancona, infrastruttura strategica a servizio dell’Italia centrale. Confartigianato ha infine sottolineato l’importanza delle risorse dedicate agli investimenti (ben 61milioni di euro) per il rinnovo dei Tir, le cui domande andranno presentate dal prossimo 14 maggio per gli investimenti fatti dal 27 luglio e programmati dalle imprese dell’autotrasporto in c/t. per il 2021; contributi previsti fino a 20 mila euro a veicolo, e 5mila euro per rimorchi e semirimorchi».