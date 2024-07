Summer Jamboree 2024, è già tempo di conto alla rovescia: l'edizione numero 24 celebra i 70 anni del rock 'n' roll

SENIGALLIA – Dal 27 luglio al 4 agosto torna a Senigallia per celebrare i 70 anni di Rock’n’Roll il Summer Jamboree, la XXIV edizione del Festival Internazionale di musica e cultura dell’America degli anni ’40 e ’50 più grande al mondo. Ambita meta di viaggio da 24 edizioni di tutti gli appassionati del genere e non solo che arrivano da ogni parte del mondo, nord Europa in testa, il Summer Jamboree è il festival che ogni anno celebra, in tutte le sue sfumature e accezioni, il Rock’n’Roll (che è anche il primo movimento interrazziale della storia) da cui iniziò una vera e propria rivoluzione culturale, nella musica come nella moda e nel design, a tutt’oggi di grande ispirazione, ma anche una rivoluzione sociale in cui nasce la figura del teenager e i suoi movimenti di ribellione.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XXIV edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Gruppo Hera, Instax Fujifilm, JBL, Canaja Spirits, BCC Fano. Partner etico: Lega del Filo d’Oro. «Il Summer Jamboree è l’evento di punta per Senigallia – afferma Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia – con il quale viene promossa l’immagine della città in tutto il mondo e che da anni rappresenta un importante volano turistico ed economico. L'auspicio è che ci sia una sempre maggiore consapevolezza non solo da parte degli albergatori, ma di tutte le attività economiche, dell’importanza che questa manifestazione riveste a livello occupazionale, produttivo e promozionale per la nostra città. Con la Regione abbiamo aperto un dialogo importante che stiamo ulteriormente sviluppando per garantire al Summer Jamboree un sostegno sempre più adeguato, già dalla prossima edizione che sarà il venticinquennale, affinché il festival abbia lo stesso riconoscimento a livello regionale di altri eventi proprio per il peso internazionale e il valore che ricopre».

«Desideriamo ringraziare il Sindaco Massimo Olivetti e l’amministrazione comunale per il sostegno costante al Festival – afferma Alessandro Piccinini organizzatore del Summer Jamboree insieme ad Angelo Di Liberto – e per aver aperto in questi anni un canale fondamentale con la Regione Marche, portando proprio alla consapevolezza che il Summer Jamboree è un evento rappresentativo e identitario di tutta la regione sia dal punto di vista economico che di promozione del territorio. Le strutture ricettive di Senigallia sono le prime a beneficiare dell’imponente indotto portato dal Festival, ma tutta la zona è coinvolta nell’ospitalità. Il Summer Jamboree è un Festival ad ingresso gratuito e il suo stakeholder principale rimane sempre e comunque il territorio con le sue attività economiche e la città di Senigallia, che ne beneficia anche dal punto di vista della visibilità turistica e della grande promozione che la manifestazione è in grado di incentivare».

«Il prossimo anno – prosegue – e saranno i 25 anni del festival e quest’anno invece si celebrano i 70 anni del rock’n’roll, sembrano tanti anni ma in realtà il Festival ed il suo pubblico stanno godendo di una nuova giovinezza. Il Rock'n'Roll non è solo un genere musicale, ma un fenomeno culturale longevo che ha una potenza unica e con un ricambio generazionale incredibile. In queste ultime edizioni il pubblico nazionale e internazionale che il festival accoglie è sempre più giovane e appassionato di questo genere. Abbiamo lavorato molto in questi anni proprio con l’obiettivo di allargare il pubblico del festival per farlo rimanere sempre sulla cresta dell’onda e lo potremo toccare con mano, sia sui palchi ma anche dal punto di vista del pubblico che vede una commistione tra gli appassionati storci assieme ai tantissimi ragazzi che arrivano dall'Italia, Europa, dagli USA e perfino dall’Australia. Ringraziamo anche la BCC Fano che da anni sostiene il festival in maniera importante insieme agli altri nostri sponsor e la lega del Filo d’Oro che è il nostro partner etico storico a cui siamo molto legati».

«Dal punto di vista dell’artistico si ripete il miracolo: generazioni a confronto insieme sui due palchi del Summer Jamboree, alla Rotonda e in tutta la città – dice Angelo Di Liberto – e quando parlo di artistico mi riferisco ai musicisti, ai cantanti, ma anche ai djs e ballerini provenienti da tutto il mondo. Quest’anno abbiamo una linea up veramente trasversale: l’artista più giovane ha appena compiuto 18 anni, il più anziano - Jay Siegel con i Tokens - torna in Italia dopo 60 anni: partecipò a una trasmissione televisiva della Rai quando era numero uno in classifica e oggi torna in esclusiva mondiale qui a Senigallia per celebrare insieme a noi 70 anni di rock’n’roll. Il prossimo anno il festival compirà 25 anni e quale posto migliore per festeggiare se non nel luogo dove sono passati Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, BB King e dove si sono tenuti più di 1000 concerti?. Anche quest’anno ci saranno artisti provenienti da ogni parti del mondo, l’altra leggenda che ospiteremo è Johnny Farina, di origini italiane e famosissimo per il duo Santo & Johnny e per il loro brano più celebre Sleep Walk, una delle canzoni più conosciute di tutti i tempi».

«Arriveranno per la prima volta in Italia dal Messico i Los Moustros – prosegue – che hanno vinto Mexico tiene talento e poi gli MFC Chicken che hanno repertorio tutto a tema tutto dedicato al pollo. Tantissimi giovani come Lewis Jordan Brown dall’Inghilterra e David Hermlin un ragazzo tedesco che fa swing con grande leggerezza Ci saranno band di swing, western swing e si vedranno di nuovo sul palco strumenti come fisarmoniche, contrabbassi, violini e tanti ballerini di Swing, Country, Rockabilly, Rhythm’n’Blues, Hillbilly, Doo-wop, insomma tutti i generi che hanno creato il rock e tutto quello che il rock ha generato. Anche quest’anno ci sarà la band di 22 elementi Abbey Town Jump Orchestra che accompagnerà tantissimi artisti che partecipano al festival ma che arriveranno anche appositamente per esibirsi con questa big band. Non mancherà il burlesque in una formula molto hollywoodiana e si esibiranno anche i migliori ballerini al mondo. Tornerà il Fearless Devid Motordrome di cui tutto il pubblico si è innamorato e poi una novità: abbiamo prodotto un giornale di carta, una sorta di quotidiano attraverso cui il Summer Jamboree vuole raccontare in maniera analogica e con la carta un’epoca vintage».