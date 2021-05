L’asta di Paolino supera quota 5000 euro, la seconda edizione si conferma un successo

Si è svolta questa mattina (27 maggio), nella vecchia scalinata dell’ingresso dell’Ospedale regionale di Torrette la cerimonia di consegna delle magliette ufficiali messe all’asta a favore della stessa struttura dal giornalista anconetano Paolino Giampaoli nell’ambito della seconda edizione dell’iniziativa “Paolino, una maglia per il Covid”. 5095 gli euro raccolti (3300 quelli della prima edizione) a testimonianza della grande solidarietà che si è mossa tra tutti i tifosi e gli appassionati:

«Da parte mia l’orgoglio e la felicità sono enormi – ha spiegato Giampaoli – Vedere qui tanti amici aiutare e fare del bene è un qualcosa che mi riempie il cuore. Dedico questa iniziativa al piccolo angelo Eleonora Marchegiani che portiamo sempre nel cuore».

Tra i cimeli più contesi vanno menzionati il fioretto di Giovanna Trillini, il cappellino di Michele Scarponi e la maglietta dell’attaccante colombiano dell’Atalanta Luis Muriel. Tutta la regione, nelle sue maggiori espressioni sportive (Lube Civitanova, Anconitana, Ascoli Calcio, Italservice, Città di Falconara, Fermana, Campetto Basket, GLS Dolphins, Unione Rugbistica Anconitana giusto per citarne alcune), ha voluto essere parte integrante della manifestazione. Presenti il direttore sanitario di Ospedali Riuniti Michele Caporossi, il direttore amministrativo Antonello Maraldo e il primario del reparto malattie infettive Marcello Tavio. Per la politica in rappresentanza della Regione Marche e del Comune di Ancona gli assessori Mirko Bilò e Andrea Guidotti che hanno portato i saluti del governatore Acquaroli e del sindaco Mancinelli.