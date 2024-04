"Stupor Mundi" alla Mole: Ancona ospita la prima parte del festival nazionale dedicato a Federico II

ANCONA – Dall'11 al 14 aprile il Comune di Ancona ospita il primo Festival "Stupor Mundi" dedicato all' imperatore Federico II di Svevia, nato a Jesi, nella Marca di Ancona, lasciando tracce profonde nella sua epoca e in tutta la Storia successiva. Il festival, con la direzione scientifica del prof. Fulvio Delle Donne (Università della Basilicata), è articolato in due parti, la seconda delle quali si terrà a Jesi nel mese di maggio. Numerosi i patrocini (Regione Marche, Comuni di Ancona e Jesi) e le collaborazioni scientifiche, tra le quali l'Università Politecnica delle Marche, l'Università degli studi della Basilicata, l'Università degli Studi della Campania e svariate istituzioni di Storia e istituti federiciani. Nutrito anche il parterre dei relatori che hanno dato la disponibilità all'iniziativa, con la quale si vuole divulgare la conoscenza del pensiero e dell'operato di un personaggio storico, molto vicini alla realtà contemporanea nonostante siano trascorsi otto secoli. Gli incontri del capoluogo dorico, ospitati alla Mole e rivolti a tutti gli interessati, avranno come tema cercare la Pace e stupire il mondo.

Il programma

Giovedì 11 aprile

Ore 15-18

Valorizzare i territori attraverso la figura di Federico II

William Graziosi (Ideatore e Direttore del Festival) e Fulvio Delle Donne (Direttore scientifico del Festival): Introduzione ai lavori

Carla Bagnulo - Savino Gallo (Direzione regionale Musei Puglia): “Castel del Monte: un esempio di turismo culturale”

Oronzo Cilli (Assessore alla cultura, Barletta – Curatore Mostra su Tolkien): “Sotto lo sguardo di Federico”

Gianluca Gregori (Rettore dell’Università Politecnica delle Marche): “Federico II, le Marche e i saperi tecnici”

Ignazio Mancini (Rettore dell’Università della Basilicata): “Federico II e la Basilicata”

Matteo Lorito (Rettore dell’Università di Napoli Federico II): “Gli ottocento anni della più antica Università statale”

Lucio d’Alessandro (Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli- Vicepresidente del CNR): “L’eredità di Federico II: patrimonio immateriale dell’umanità”

Carlo Ciccioli (Consigliere regionale delle Marche e relatore della Legge regionale): “La legge regionale per la valorizzazione della figura di Federico II nelle Marche”

Ensemble Micrologus - lezione spettacolo

“Under den Linden”

Canti d’amore, di primavera e canzoni di crociata dei Minnesänger e Trovatori in età federiciana

Venerdì 12 aprile

Ore 10-13

Il dialogo tra le civiltà e i modelli culturali

Saluti istituzionali

Umberto Longo (Direttore Istituto Storico Italiano per il Medioevo)

Introduce, modera e conclude

Fulvio Delle Donne (Università della Basilicata– Direttore Scientifico del Festival)

Federico II e la crociata della pace: l’attualità di un tema

Annick Peters-Custot (Università di Nantes)

Federico II e il mondo greco

Marina Montesano (Università di Messina)

L’altro nel Medioevo

Giuseppe Mandalà (Università di Milano)

Federico e l’Islam

Ore 13.00 – 13.30

Alla Mensa dell’Imperatore: Le ricette di Federico II

Saluto di Matteo Lorito, Magnifico Rettore dell’Università di Napoli Federico II

Ore 15-18

La Terra Santa ai tempi di Federico II

Saluti istituzionali

Francesco Panarelli (Università della Basilicata – Presidente della Società Italiana per la Storia Medievale) Introduce, modera e conclude

Antonio Musarra (Università La Sapienza)

La Gerusalemme medievale tra Oriente e Occidente

Laura Minervini (Università di Napoli Federico II)

Federico II e gli Assassini fra mito e realtà

Francesco Violante (Università di Bari)

Federico II, l’Occidente e i Mongoli, tra conoscenza e ricerca della pace

Giuseppe Perta (Università di Napoli Suor Orsola Benincasa)

Il ruolo degli ordini cavallereschi: Ospedalieri, templari, teutonici

Durante le sessioni: “All’improvviso la Rima”

Giullarate di Gianluca Foresi

Sabato 13 aprile 2024

Ore 10-13

Rapporti religiosi e sociali

Saluti istituzionali

Franco Cardini (Università di Firenze - Università di San Marino)

Introduce, modera e conclude

Ortensio Zecchino (Centro Europeo di Studi Normanni)

Lo scontro col papato

Francesco Panarelli (Università della Basilicata – Presidente della Società Italiana per la Storia Medievale)

L’organizzazione ecclesiastica

Francesco Paolo Tocco (Università di Messina)

Federico II e la drastica pacificazione della Sicilia

Francesco Pirani (Università di Macerata)

Federico II e la Marca di Ancona

Ore 15-18

Federico II tra guerra e pace. Un modello laico ancora attuale nei rapporti interreligiosi, interetnici, interculturali

Saluti istituzionali

Franco Cardini (Università di Firenze - Università di San Marino)

Nemici veri e inventati: prospettive culturali e politiche

Fulvio Delle Donne (Università della Basilicata – Direttore Scientifico del Festival)

Convivenze culturali, etniche e religiose

Ortensio Zecchino (Centro Europeo di Studi Normanni)

Federico e gli Ebrei

Dialogano con i rappresentanti delle istituzioni. Durante le sessioni

Nel Mediterraneo di Federico: narrazioni di viaggio

di Alessandro Vanoli

Domenica 14 aprile 2024

Ore 10-13

La cultura della pace

Saluti istituzionali

Agostino Paravicini Bagliani (Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino)

Introduce, modera e conclude

Andrea Mazzucchi (Università di Napoli Federico II)

La scuola siciliana e la tradizione occitanica

Pietro Colletta (Università di Enna Kore)

La letteratura in latino

Stefano D’Ovidio (Università di Napoli Federico II)

Arte e architettura civile

Amedeo Feniello (Università de L'Aquila)

Economia e scambi commerciali

Chiusura della manifestazione