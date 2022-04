Più di 500 studenti a scuola di legalità: si parla anche di cyberbullismo

OSIMO - Studenti a scuola di legalità. Il comdante della compagnia di Osimo Luigi Ciccarelli ha incontrato anche quest'anno gli alunni nell'ambito del progetto "Cultura della legalità". Diversi gli incontri con l’Istituto di Istruzione Superiore “Einstein-Nebbia” di Loreto, con il coinvolgimento di circa 500 studenti. Erano presenti anche il dirigente scolastico Francesco Lucantoni, i docenti e Luca Russo, esperto in indagini informatiche forensi.

«Obiettivo primario - si legge nella nota - è stato quello di coinvolgere i ragazzi in un progetto che si propone di rafforzarne il senso di appartenenza al contesto sociale e di svilupparne, attraverso la necessaria osservanza delle regole comuni, il senso di responsabilità. Tra i temi affrontati il bullismo e cyberbullismo connesso all’utilizzo illecito di internet e la pericolosità di contatti con utenti sconosciuti, il diritto alla privacy, il Garante per il trattamento dei dati personali e le tutele in favore delle vittime, effetti delle sostanze stupefacenti e dell’abuso di alcool, educazione/sicurezza stradale. L’Ufficiale, ricorrendo alla pregressa esperienza maturata e ad esempi concreti, ha sottolineato l’importanza della proficua sinergia tra il mondo della scuola e l’Istituzione, per favorire soprattutto la prevenzione dei reati».