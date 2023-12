Natale è musica, Bontempi dona strumenti al Salesi

Strumenti musicali come dono di Natale per i bambini del reparto di Oncoematologia dell'Ospedale Salesi. L’idea, promossa dall’Amministrazione comunale si è sviluppata in collaborazione con i COM S.p.A., che commercializza il noto marchio Bontempi, marchio che ha rilevato all’inizio della propria attività continuando a portare questa eccellenza italiana nei mercati nazionali ed internazionali. Ancora oggi, dal 1937, anno in cui è nato, è indiscutibilmente il riferimento dello strumento musicale giocattolo, sinonimo di musica e di altissima qualità per tutti i buyers di settore e per i consumatori finali. L'azienda- alla presenza dell' Amministratore Unico della “Bontempi”, Andrea Ariola,consegnerà gli strumenti giocattolo presso Il Villaggio di Babbo Natale di Piazza Stamira- addobbata con alcuni alberelli e con i giochi donati dalla azienda Bontempi- domenica 17 dicembre alle ore 17.00 all'associazione Patronesse del Salesi. Come noto, le Patronesse sono le volontarie storiche dell'ospedale materno-infantile- che loro stesse contribuirono a fondare, amministrandolo per un lungo periodo- nel lontano aprile 1900. Le volontarie dedicano il loro tempo all’assistenza dei bambini ricoverati e dei loro familiari ascoltandoli, supportandoli e cercando di soddisfare ogni singola necessità e sviluppando dei progetti in direzione di una migliore qualità di vita. La musica è esattamente una delle attività che dà risultati più significativi: “avvicinare un bambino alla musica in modo semplice ma corretto- riferiscono a riguardo da I COM/ Bontempi- è la mission della nostra azienda che cerca da sempre di esaltare le potenziali attitudini nel consumatore. Si parte da una collezione baby rivolta ai piccolissimi con colorati giocattoli che vivono di musica e luci per stimolare il loro interesse, per proseguire nella fascia successiva dove si predilige l’approccio all’imitazione con strumenti elettronici e non che consentano di sentirsi subito protagonisti. Grande attenzione è riservata alle scuole per l'educazione musicale ma non può mancare la vicinanza affettuosa e solidale ai bambini ricoverati in ospedale, per i quali la musica può avere un ruolo fondamentale, come distrazione e come terapia.

Il Villaggio di Babbo Natale e degli Elfi attende i bambini in piazza Stamira Grazie a luci, suoni e profumi ed un allestimento fantastico, il villaggio della piazza è animato dagli elfi, Babbo Natale e altri personaggi magici che coinvolgeranno i più piccoli in attività artistiche, giochi e laboratori anche con la collaborazione dell’associazione Fantasia, Sogno, Realtà.