Buche al porto, Confartigianato Trasporti: «Si intervenga sulla manutenzione delle strade»

Porto di Ancona: Confartigianato Trasporti chiede la manutenzione della rete stradale e nuovi parcheggi in via Mattei. «Finalmente dopo tante pressioni - dichiara Gilberto Gasparoni segretario di Confartigianato Trasporti - è stato attuato un primo importante intervento sulla Via Mattei, che deve essere completato con l'acquisizione delle aree, sottostanti l'Asse a Sud e limitrofe del by pass, aree nelle quali dovranno essere realizzati parcheggi per vetture onde liberare gli spazi sulle strade, che sono ora occupati dalle vetture dei lavoratori che sostano per l'intera giornata. Un'altra importante azione da effettuare, anche questa richiesta da anni, è il rifacimento del manto stradale degli accessi alla nuova darsena che sono sconnessi e pericolosi e per il quale abbiamo ripetutamente richiesto l'intervento anche dell'AdSP che da una parte ha acquistato diversi siti, (scalo Marotti, Ex Tubimar, area della Fiera, Bunge in fase di acquisizione, tutti insediamenti serviti dalla rete stradale ancora comunale ed utilizzati dagli autotrasportatori, che sono in grande difficoltà per i notevoli costi delle manutenzioni che sono chiamati a sostenere a causa delle tante buche e degli affossamenti».



Afferma Angelo Pisa presidente Confartigianato Trasporti An-Pu: «Considerato che l'AdSP con i diritti di imbarco e sbarco e con le concessioni acquisisce grandi risorse, questa può e deve intervenire nella manutenzione della rete stradale a servizio del Porto ed in questa direzione ci risulta essere stato predisposto un protocollo di collaborazione, tramite il quale, anche l'AdSP concorre ai costi delle manutenzioni della rete stradale a servizio del porto di Ancona».

Confartigianato chiede «al Comune di Ancona ed al sistema portuale di far procedere la pratica su citata con la firma del protocollo cosi da permettere al Comune di intervenire, anche con il contributo del sistema stesso, al mantenimento della rete stradale interna al porto evitando gravi rischi di incidenti sul lavoro e migliorando la sicurezza stradale utilizzata anche dal traffico passeggeri e dai Tir in transito, che percorrendo strade fatiscenti, sicuramente si porteranno con loro una pessima immagine di Ancona, del suo porto e dell'Intera Regione. Confartigianato infine chiede che venga fatta manutenzione stradale sulla Via Conca a torrette sconnessa e pericolosa anche questa ed accelerate le procedure di realizzazione del sovrappasso di Torrette di collegamento fra il parcheggio di via Metauro e l’Ospedale Regionale, cosi da rendere fluido il traffico sugli accessi di Torrette. Infine l'associazione di categoria ha sollecitato il Comune per ritemporarizzare il semaforo di via Conca in prossimità del passaggio pedonale per l'Ospedale che sta creando lunghissime ed interminabili code che a volte arrivano alla caffetteria e l'accorciamento della corsia riservata a quanti escono dall'ospedale cosi da consentire la percorrenza in due carreggiate prima di giungere al semaforo permettendo un maggior deflusso del traffico in entrata a Torrette».