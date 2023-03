«La strada Aspio-San Biagio non si può chiudere se non c'è condivisione»

OSIMO - «Il sindaco Pugnaloni assume decisioni in totale autonomia anche quando si dovrebbe procedere con scelte condivise, come nel caso della chiusura della strada Aspio/San Biagio», è netta la critica da parte di Monica Bordoni, Capogruppo in consiglio Comunale per le Liste Civiche. «Si tratta di una decisione improvvida totalmente priva del necessario coinvolgimento dei cittadini, presa senza prevedere un Consiglio di quartiere preventivo ed urgente che avrebbe consentito un confronto serio sulle azioni da intraprendere ed avrebbe incentivato soprattutto i cittadini ad una collaborazione efficace – prosegue Monica Bordoni – Chiudere quella strada così transitata, di collegamento con Ancona significa mettere gli stessi cittadini di fronte ad una forte criticità, anche se i lavori terminassero prima dei tempi. E’ una strada primaria di collegamento e alla sua chiusura non segue alcuna alternativa, non sono state indicate strade diverse di percorrenza. Un fatto assolutamente grave ma che non ci stupisce. Del resto la questione trasporti è una ferita aperta per Osimo. Esiste un problema di trasporto pubblico locale, di pulmini scolastici? Quali soluzioni sono state adottate sino ad ora? L’amministrazione ha compiuto una politica davvero miope, non si è investito in infrastrutture ed oggi il risultato è che ci ritroviamo a percorrere strade di collegamento non idonee a supportare un traffico così elevato e pesante. Il problema – dice sempre Bordoni - resta serio, ed una riunione di consiglio di quartiere, non organizzata sino ad ora dal sindaco, è a mio avviso d’obbligo affinché ogni residente possa contribuire alle decisioni dei luoghi in cui vive o che frequenta. Sarebbe un esempio di partecipazione democratica, un punto cardine di ogni amministrazione che abbia a cuore il bene comune. Pertanto rivolgo un invito immediato – conclude la capogruppo delle Liste Civiche – al Presidente del Consiglio di quartiere di San Biagio a convocarne uno urgentemente per affrontare una situazione che è e sarà molto delicata da gestire».