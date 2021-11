Strabacco, deserta anche la seconda asta: venduto solo l’appartamento superiore

Deserta anche la seconda asta di ieri, 16 novembre, per la storica osteria anconetana “Strabacco”. Osteria depositaria di tante pagine indelebili della storia della città. Non ci sono stati acquirenti per i locali di via Oberdan che restano ancora senza un proprietario. Venduto, al prezzo di 45mila euro, solo l’appartamento superiore.

Il 15 dicembre, da calendario, ci sarà invece l’asta per quel che concerne l’arredamento interno. Tanti i vip che si sono seduti nel celebre pianoforte dell’Osteria e che hanno pasteggiato dall’”Oste” Danilo Tornifoglia, morto negli anni scorsi. Era una tappa fissa per chiunque ad Ancona, un pezzo di storia che negli anni non sarà dimenticato.