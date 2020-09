"7 stoccafissi ed una crocetta" preparati dai soci dell'Accademia dello Stoccafisso all'Anconitana

Nella cornice naturalistica dei campi circostanti, splendidi sin dal tardo pomeriggio del verde brillante dei prati di una giornata soleggiata, si è tenuta recentemente la conviviale dell'Accademia dello Stoccafisso all'Anconitana presso il Conero Golf Club di Sirolo, gestito dallo chef Elis Marchetti. Il tema della serata: "7 stoccafissi e una crocetta", volendo con questo abbinamento, celebrare i piatti più tipici ed amati dagli Anconetani.

Alcuni soci dell'accademia si sono generosamente offerti di esporsi al giudizio dei circa 150 presenti, con la preparazione del loro stoccafisso, quello che sono soliti preparare a casa, seguendo la ricetta della loro tradizione famigliare, delle madri e delle nonne, incredibilmente in linea con il disciplinare della Accademia. Ottimi tutti, con difficoltà a scegliere il migliore nel caso si fosse trattata di una gara. Non era una competizione, ma un modo diverso di stare insieme come si fa in famiglia, in allegria, in amicizia. Federica Carbini, Loredana Vecchietti, Rosanna Giampieri, Valeria Mizzicafreddo, Marco Ascoli Marchetti, Salvatore Tomei, Antonia Marinozzi, Franca Emmet i cuochi valentissimi dei ben 46 kg di stoccafisso lodati ed apprezzati da tutti. Un solo cuoco Arvedo Masini, per i 18 kg di crocette veramente superlative, anch'esse meritevoli di lode. La serata si è svolta in una atmosfera di estrema giovialita' che ha consentito la celebrazione di 2 compleanni con brindisi e scambi di auguri.