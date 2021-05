Stella Maris, inaugura la stanza degli abbracci

Lo staff di Cooss inaugura la stanza degli abbracci: «Un piccolo ma fondamentale passo per dare il via ad un percorso di ritorno alla normalità - si legge nella nota - una risposta concreta alle famiglie che hanno a cuore lo stato di salute dei propri cari ed un regalo ai nostri ospiti in attesa del totale annullamento delle misure di distanziamento».

«L’iniziativa di Cooss Marche regalerà preziosi momenti di gioia agli anziani e alle nostre famiglie – afferma il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti -. Sono piccoli gesti di assoluta importanza. Siamo felici di essere qui, mi auguro che il peggio sia alle spalle». Il nuovo spazio riservato ad un contatto diretto tra ospiti e familiari è stato allestito al piano terra della residenza di lungomare Mameli: facilmente accessibile per i fruitori in arrivo dall’esterno ed estremamente comoda per gli ospiti della struttura vista la vicinanza di questo ambiente all’ascensore che collega tutti i piani dell’edificio.

Cooss Marche ha acquistato delle strutture gonfiabili, realizzate in tessuto ignifugo e facilmente igienizzabili, che permetteranno agli ospiti di sentire finalmente il calore dei propri cari e ricevere un meritato abbraccio, in piena sicurezza. «Dopo mesi estremamente difficili ci troviamo ad inaugurare un’altra stanza degli abbracci –aggiunge la responsabile dell’area gestione servizi di Cooss Marche Mariella Longarini -. Grazie alla professionalità dei nostri operatori, siamo riusciti a scongiurare l’insorgenza di focolai all’interno di Stella Maris. Lo staff della struttura ha regalato tanto affetto ai nostri ospiti, ma l’amore di un familiare non è paragonabile, per fortuna oggi possiamo guardare al futuro con fiducia. Stella Maris è pronta ad accogliere nuovi ingressi in totale sicurezza: uscire il prima possibile da questa situazione e dare risposte concrete al territorio sono obiettivi cruciali in questa fase di transizione. La stanza dell'abbraccio è un concetto e una risposta in grado di alleviare il problema della mancanza di un contatto, in attesa di un completo ritorno alla normalità».