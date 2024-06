Secondo appuntamento di "Start AN": al Conero Golf Club si formano gli imprenditori del domani

ANCONA – Venerdì 21 giugno il Conero Golf Club del Coppo si prepara ad ospitare il secondo appuntamento del percorso di avvicinamento alla fiera delle startup e imprenditoria giovanile (Start An), che si terrà ad Ancona dal 13 al 15 novembre, all’interno del bando ANCI ‘Giovani e Impresa’ vinto dall’amministrazione comunale. Questo venerdì dalle 16 sarà possibile immergersi nel mondo delle startup, del venture capital e delle nuove opportunità di finanziamento.

«Andare incontro alle esigenze dell’imprenditoria giovanile non significa solo comprendere le loro necessità e fornire gli strumenti del mestiere – spiega l’Assessore allo Sviluppo imprenditoriale Marco Battino, – ma anche costruire percorsi continuativi, non a spot, per approfondire nel corso del tempo diversi aspetti del fare impresa, in collaborazione con i molti partner del territorio». Dopo la prima tappa sul crowdfunding a Moie, l’evento al Conero Golf Club rappresenta quindi un momento di riflessione e di contaminazione: oltre all’Assessore Battino parteciperanno, infatti, l’Assessore regionale alle Attività Produttive Andrea Maria Antonini, il Presidente del Parco del Conero Luigi Conte, il Vicedirettore di Coldiretti Ancona David Donninelli e Giorgio Moretti, Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Ancona. Focus sul bando ‘Sostegno all’avvio e al consolidamento delle start up innovative’, affidato alla Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Marche Stefania Bussoletti ed al referente per la ricerca e l’innovazione Emanuela Petrini.

L’evento sarà arricchito da talk ispirazionali che tratteranno temi come l’attrazione di talenti nel territorio. Inoltre sarà presente un’area espositiva dedicata alle startup, che qui avranno l’opportunità di presentare le proprie innovazioni e di entrare in contatto diretto con i potenziali investitori. A partire dalle 17,30, si terrà la tavola rotonda “CheIDEA! Marche: l’ecosistema dell’innovazione”. Organizzata da INCENTRO, associazione degli incubatori marchigiani The Hive, The Way e BP Cube, questa discussione riunirà esperti e rappresentanti del venture capital italiano per discutere di innovazione, imprese e investimenti, cui parteciperà, fra gli altri, anche il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Il ruolo di moderatore sarà affidato a Stefano Massari, consulente SVEM. Questa giornata rappresenta un’opportunità imperdibile per chi è interessato al mondo delle startup e dell’innovazione. Oltre a poter assistere agli interventi di esperti del settore, i partecipanti avranno la possibilità di fare networking e di scoprire nuove opportunità per trasformare le proprie idee in imprese di successo.