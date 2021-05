Scia di luci in fila indiana nei cieli di Ancona, niente ufo: sono gli "Starlink" di Elon Musk

Un vero e proprio spettacolo quello ammirato nella notte di venerdì da tanti anconetani. Occhi all'insù per osservare i tantissimi puntini luminosi che si muovevano, come fossero stelle in movimento, seguendo una precisa traiettoria. Si tratta dei satelliti di Starlink, progetto di connessione Internet sviluppato dal produttore aerospaziale americano SpaceX, colosso di proprietà dell'imprenditore Elon Musk e basato sul dispiegamento di una costellazione di diverse migliaia di satelliti per telecomunicazioni. Sono state numerose le segnalazioni da parte dei cittadini, che sui propri profili social si sono chiesti di cosa si trattasse.