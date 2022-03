Stadi e palazzetti, 100% dal 1 aprile: c’è l’ok di Speranza e Vezzali

ANCONA- Stadi e palazzetti pronti a tornare al 100%. Dal 1 aprile (lo stato di emergenza terminerà il 31 marzo) si tornerà a capienza piena dopo mesi, talvolta anni, di porte chiuse, 50% e 75% (30% e 60% indoor) come forma di contenimento. L’ok è arrivato anche dalle fonti governative, in particolare dal ministro della Salute Roberto Speranza e il sottosegretario Valentina Vezzali, che hanno recepito la richiesta della Figc e sono pronti a tramutarla in provvedimento ufficiale.

Il primo “via libera” arriverà, in deroga, già dal 24 marzo con la semifinale Playoff per i mondiali i Qatar che vedrà protagoniste Italia e Macedonia del Nord al Barbera di Palermo. Nell’occasione, infatti, si potrà usufruire dell’intera capienza seppur mantenendo validi i discorsi relativi a Super green pass (la certificazione da rilasciare solo a vaccinati o guariti dal Covid) e mascherina Ffp2. Si attende solo il nero su bianco.