Dorico, iniziano i lavori alla tribuna coperta: il nuovo settore sarà “all’inglese”

I mezzi per l’abbattimento della tribuna coperta del Dorico sono all’interno del cantiere già installato nell’impianto del Viale della Vittoria. Il secondo step del progetto di ristrutturazione, il cui termine è previsto nel 2022, può dirsi quindi iniziato e si concluderà entro la fine dell’anno. La ditta “Appalti&Servizi Srl” di Gaeta provvederà alla demolizione della storica tribuna, teatro di sfide leggendarie e di tante generazioni di tifosi, per far nascere al suo posto un settore ultramoderno con 868 seggiolini.

Un settore che è stato definito “all’inglese” in quanto ribassato e più vicino al campo così da favorire una miglior visuale. Nella parte sottostante saranno posizionati i nuovi servizi igienici, compresi quelli per i disabili, e parallelamente verranno costruiti i nuovi spogliati che sostituiranno i container provvisori per la vestizione e svestizione degli atleti. L’ingresso per i tesserati rimarrà quello di Via Damiano Chiesa con il pubblico che entrerà in zona Viale.

Nel 2022, infine, sarà la volta della gradinata scoperta (abbattuta per far sorgere due campi da tennis e uno da padel), della pulizia delle erbacce in curva nord e del rifacimento del portale d’ingresso con affaccio sul Viale del Vittoria.