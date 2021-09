Del Conero, riapertura della curva nord: si riunisce la Commissione di Vigilanza

Importante novità, in casa Ancona Matelica ma non solo (viste le manifestazioni extracalcistiche che potranno celebrarsi soprattutto d’estate) per quel che concerne la riapertura della curva nord e della curva sud dello stadio Del Conero. Lunedì, infatti, si riunirà la Commissione di Vigilanza come comunicato dalle parti in causa attraverso la seguente nota:

“La Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali Pubblico Spettacolo è stata convocata per lunedì 13 Settembre alle ore 11:00 presso la Sala Stampa dello Stadio Del Conero per verificare il ripristino della capienza a 7400 posti. Alla riunione, oltre alla Società, parteciperanno tutti i rappresentanti degli Enti preposti, ovvero Questura, Amministrazione Comunale, ASUR, AGIS, Vigili del Fuoco, Regione e CONI”