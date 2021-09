Del Conero, la riapertura delle curve segna una nuova era: ora si guarda al futuro

La riapertura della curva nord, la storica casa dei tifosi dell’Ancona, e della curva sud, tradizionalmente il settore ospiti, ha segnato una nuova era per lo stadio Del Conero che è tornato ad avere una capienza omologata per 7450 unità (con le norme Covid che riducono il tutto al 50% sarà di 3725 il numero massimo degli spettatori consentiti). Il ritorno del Cavaliere armato tra i professionisti ha contribuito sicuramente a tutto questo ma non può essere omesso l’impegno costante e congiunto da parte di tutte le componenti in campo, su tutte l’Ancona Matelica e l’amministrazione comunale. Adesso si può guardare con più ottimismo al futuro anche in virtù del ritrovato entusiasmo collettivo, sportivamente parlando, in città.

La riapertura dei settori non è stato il solo intervento degno di nota nell’impianto di Passo Varano. Un anno fa è andata in scena la prima tranche dei lavori per un investimento di circa 500mila euro per una serie di migliorie alla tribuna coperta riguardanti l’impermeabilizzazione della copertura, la riverniciatura e il trattamento antiruggine. Sempre nel primo blocco, i cantieri sono intervenuti anche sulla curva nord (190mila euro l’investimento) per risolvere le problematiche che si erano registrate anche in relazione agli uffici sottostanti del Coni.

Successivamente, si è operato sulla tettoia a causa delle numerose infiltrazioni che avevano causato fenomeni di corrosione. Insomma, la riapertura dei settori è stato il terminale ultimo di una serie di lavori già iniziati da tempo. In concomitanza con la visita del presidente della Figc Gabriele Gravina nel capoluogo, del 2 settembre, si è tornati anche a parlare di nazionale nel capoluogo come di un qualcosa non più così lontano. Pertanto, in futuro, non sono escluse novità in questo senso che riguarderanno trasversalmente anche lo stesso Del Conero.