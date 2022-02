Stadi al 100%, c’è la data: la Figc punta dritta al 24 marzo

Passi avanti verso il ritorno al massimo della capienza per gli stadi. Il 100% potrebbe ritornare verso la fine di marzo, in particolare giovedì 24 marzo. Non è una data casuale in quanto, nella stessa giornata, al Barbera di Palermo l’Italia di Roberto Mancini scenderà in campo nella semifinale playoff mondiale contro la Macedonia del Nord nella speranza di staccare il pass per la finalissima che mette in palio un posto in Qatar contro la vincente tra Portogallo e Turchia. In questo senso il presidente della Figc Gabriele Gravina si è detto più che possibilista auspicando di poter tornare alla normalità garantendo, al contempo, il massimo sostegno alla Nazionale.

Attualmente la capienza è al 50% ma dal weekend del 26-27 febbraio risalirà nuovamente al 75%. Manca, per quest’ultimo aspetto, solo la ratifica della Camera che dovrebbe arrivare già la prossima settimana. A sostegno della Figc anche le parole del sottosegretario alla Salute Andrea Costa apparso ottimista – nel suo intervento a Rai GR Parlamento – per via del decrescere progressivo della curva pandemica.