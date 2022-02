Stadi al 75%, accelerata sulle date: pronto l’aumento già dal 26 febbraio

L’aumento della capienza per stadi e palazzetti, rispettivamente al 75% e 60% rispetto agli attuali 50% e 35%, avverrà con una settimana di anticipo rispetto alle previsioni e cioè nel weekend del 26-27 febbraio. E’ quanto emerso dalla Commissione affari costituzionali al Senato che ha voluto così accorciare i tempi e farli coincidere con la decadenza del 22 febbraio. Si attende l’ultimo ok delle Camere ma la strada sembra tracciata.

Il 100%, invece, resta confermato come obiettivo da raggiungere entro metà marzo. In quel weekend, al Del Conero, è in programma Ancona-Reggiana (domenica 27/2 ore 14.30) e per una partita di cartello di questo tipo l’aumento della capienza va letto senza dubbio in ottica più che positiva.