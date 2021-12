SS76, limitazioni ai veicoli che trasportano merci pericolose

Anas ha ricordato ricorda che sulla strada statale 76 “della Val d’Esino” (direttrice Perugia-Ancona) è provvisoriamente in vigore l’obbligo di scorta tecnica per tutti i veicoli che trasportano merci pericolose nel tratto compreso tra gli svincoli di Fabriano Ovest e Fabriano Est (dal km 9,150 al km 17,600), come indicato dalla segnaletica verticale installata sul posto da luglio 2020 (ordinanza 275/2020).

I mezzi pesanti che trasportano merci pericolose e che sono sprovvisti di scorta tecnica dovranno utilizzare itinerari alternativi (consigliata la SS77 “della Val di Chienti” Civitanova Marche-Foligno) in quanto sulla viabilità comunale vige il divieto di transito ai mezzi pesanti. La limitazione sarà in vigore fino al termine dei lavori di ammodernamento degli impianti tecnologici e di sicurezza attualmente in corso nelle gallerie “Malvaioli”, “Monticelli” e “Burano”, previsto a dicembre 2022, per un investimento complessivo di oltre 23 milioni di euro.