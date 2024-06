Polizia Locale, la Squadra Antidegrado in azione al Piano: denunciato l'autore di un furto al supermercato

ANCONA- La Squadra Antidegrado in azione al Piano, scattano sanzioni e denunce. Negli ultimi tre giorni gli agenti della Polizia Locale hanno attenzionato il quartiere, in particolare la piazzetta Coop, corso Carlo Alberto e via Giordano Bruno. Sono state effettuate circa 50 identificazioni che hanno permesso di contestare alcune infrazioni: elevate due sanzioni per ubriachezza molesta, emessa una diffida ad allontanarsi dai luoghi e individuato l'autore di un furto ai danni della Coop del Piano. La persona è stata denunciata a piede libero alla autorità giudiziaria. I controlli hanno riguardo anche le attività commerciali, risultate tutte in regola, e i veicoli in transito, alcuni dei quali non in regola con la revisione del mezzo. Ai proprietari è stata inflitta una sanzione pecuniaria.

«Il reparto antidegrado della Polizia Locale di Ancona è uno degli obiettivi fondamentali che ci eravamo dati - afferma il vicesindaco e assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale, Giovanni Zinni - e questa ulteriore azione conferma che la squadra è diventata pienamente operativa a difesa e tutela dell'ordine e tranquillità dei cittadini, soprattutto nelle parti della città che presentano maggiori criticità. La squadra antidegrado opera quotidianamente; anche se gli esiti non sono immediatamente visibili, chiedo ai cittadini di avere pazienza perché episodi come quelli di questi giorni dimostrano che i risultati stanno gradualmente arrivando. Ringrazio il comandante Caglioti e gli agenti della Polizia Locale che hanno completamente colto il senso di questo impegno che è costante e capillare nel nostro territorio». «La nostra presenza sul territorio è quotidiana - commenta il comandante della Polizia Locale di Ancona, Marco Ivano Caglioti - e risponde ad una esigenza fondamentalmente di prevenzione e di vicinanza ai cittadini. È una risposta concreta alle istanze che ci giungono dal quartiere».