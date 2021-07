Euro 2020, gli spot delle Marche visti da 263 milioni di spettatori Rai-Sky

Sono stati complessivamente 263.394.155 gli spettatori che hanno visto gli spot promozionali della Regione Marche con Roberto Mancini testimonial, trasmessi sulle reti Rai e Sky. È il dato che emerge dalle rilevazioni Auditel sull'ascolto televisivo degli Europei di calcio durante le gare in cui sono andati in onda. "Sono felicissimo per questi dati ma, soprattutto, perché è stato bello vedere, in queste settimane, gli italiani tornare a vivere, anche per il tramite dello sport, qualche serata tranquilla, dopo tanti mesi di restrizioni molto pesanti- spiega il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli-. È stato un momento di aggregazione, soddisfazione e orgoglio. Credo anche un punto di riscatto per la nostra regione, che ha visto un marchigiano doc, alla guida della Nazionale, riportare in Italia un trofeo che mancava da 53 anni". La finale Italia-Inghilterra ha registrato, sulla Rai, 18 milioni e 172mila spettatori collegati durante la trasmissione del primo spot, saliti a 18 milioni e 549mila durante il secondo spot nei tempi supplementari. Oltre 2 milioni e 432mila quelli che hanno seguito e visto il passaggio promozionale su Sky