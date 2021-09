Padel, nelle Marche il primo “Adidas Center” realizzato dai ragazzi di Sportlife23

La voglia di ripartire dopo mesi di difficoltà e di pandemia. L’amore per una nuova disciplina, il Padel, che in pochissimo tempo ha conquistato tutti. L’iniziativa di due giovani anconetani che hanno raggiunto un traguardo importantissimo. Con queste prerogative, grazie all’impegno di due ragazzi anconetani come Matteo Stella e Lorenzo Ubaldi, responsabili del negozio SportLife23 di Senigallia, nelle Marche nascerà il primo “Padel Adidas Center”. Ad ospitarlo sarà il Top Beach di Senigallia, parte attiva insieme a Sportlife nella trattativa con il colosso tedesco dell’abbigliamento sportivo e non solo:

«Siamo orgogliosi di aver fatto da tramite a questa splendida collaborazione – hanno spiegato i ragazzi di Sportlife 23 Matteo e Lorenzo - ringraziamo Moreno Mazzarini e Maicol Casagrande di Top Beach per averci fin da subito dato l’opportunità di lavorare con serenità alla realizzazione di questo fantastico progetto utile allo sviluppo di uno sport che amiamo e ci appassiona. In ultimo questa triangolazione ha permesso a Tommaso Mazzarini (istruttore del top beach, ndr) ragazzo di 22 anni e tra i prospetti più interessanti del panorama anconetano di entrare nel roster dei coach Adidas Padel».

Soddisfazione, naturalmente, anche per il centro senigalliese: «Poche volte si incontrano, nell’ambito lavorativo, ragazzi ambiziosi con la fame di arrivare in alto. Lorenzo e Matteo di SportLife 23 da subito ci hanno trasmesso questa voglia di alzare sempre più l’asticella e da una semplice chiacchierata fatta dopo una partita di Padel siamo arrivati grazie a loro ad essere il primo centro Padel Adidas nelle Marche