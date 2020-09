Dal 3 settembre torna lo sportello Frida al Centro Pergoli

FALCONARA - Lo Sportello Frida torna in presenza per tutto il mese di settembre. A partire dal 3 settembre, nei locali al piano rialzato del Centro Pergoli di piazza Mazzini, la psicologa che gestisce il servizio per conto della cooperativa ‘Le macchine celibi’ riceverà le utenti ogni giovedì, dalle 9.30 alle 13.30. Dopo la fase acuta dell’emergenza sanitaria, che fino ad agosto ha comportato l’attivazione di una assistenza a distanza, viene dunque ripristinato lo sportello in centro città. Il prosieguo dell’attività in presenza è vincolato ai nuovi sviluppi epidemiologici.

Lo Sportello Frida è il servizio dedicato alle donne che rappresenta anche un punto di ascolto e informazione per sostenere quante sono vittime di abusi, soffrono per particolari fragilità, per difficoltà psicologiche e socioeconomiche. E’ inoltre offerto supporto e orientamento al lavoro femminile, informazioni per il sostegno alla genitorialità, oltre a una rete territoriale. Per informazioni è possibile contattare il numero 071-9177775 oppure inviare una mail all’indirizzo sportellofrida@comune. falconara-marittima.an.it.