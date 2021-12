L’URA punta sulla cultura dell’alimentazione, ufficiale il summit con il Prof. Petrelli

Sport e alimentazione. Un connubio che deve andare di pari passo soprattutto nel mondo giovanile. Ha deciso di puntarci in modo deciso l’Unione Rugbistica Anconitana che giovedì 9 dicembre ospiterà un importante summit sul tema.

Alle 17.00 nella club house del Nelson Mandela, tecnici, tesserati e genitori avranno la fortuna di incontrare un esperto nazionale e internazionale come il dottor Massimiliano Petrelli che oltre ad essere un medico endocrinologo è anche un esperto in storia dell’alimentazione. Sarà la prima di un ciclo di conferenze dedicate più in generale al rapporto tra sport e salute.