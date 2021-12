AnconAmbiente, Mons.Spina celebra la Santa Messa in azienda

L’Arcivescovo di Ancona – Osimo Monsignor Angelo Spina ha celebrato questa mattina (17 dicembre 2021 ndr) una Messa Natalizia presso la sede di AnconAmbiente S.p.A. La ritualità si è svolta in ottemperanza alle norme di distanziamento sociale presso uno degli hangar dell’azienda, cui ha partecipato una piccola delegazione di dipendenti.

Mons. Spina ha sottolineato l’importanza fondamentale del lavoro che si svolge all’interno di AnconAmbiente e come ormai ambiente e sostenibilità siano al centro della vita di ogni fedele e come il concetto di rifiuto e accoglienza dello stesso sia elemento intrinseco della cristianità. Mons. Spina ha poi posto l’accento sull’attività aziendale paragonandola alla pulizia che nostro Signore fa nei cuori perdonandoci dai peccati che ogni cristiano commette in vita. Perfettamente inerente al contesto, Mons. Spina ha citato la famosa enciclica «Laudato si'» di Papa Francesco, mettendo in relazione crisi ambientale e antropologica e come questa sia legata a un modello di sviluppo economico che non rispetta l'uomo.