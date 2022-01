Spid e Pec: il Comune offre un pacchetto gratuito

Tra i primi a cogliere le potenzialità di SpidMail e attenti ad offrire ai propri cittadini nuove possibilità per accedere digitalmente ai servizi della Pubblica Amministrazione locale, c’è il Comune di Senigallia. Infatti è ufficialmente disponibile a tutti SpidMail di Namirial, la prima casella di posta elettronica certificata (PEC) completamente gratuita in ricezione ed attivabile esclusivamente tramite la propria identità SPID. SpidMail di Namirial, è un servizio innovativo pensato appositamente per l’uso personale (soggetti privati e persone fisiche), che consente di inviare e ricevere comunicazioni e documenti importanti tramite qualsiasi dispositivo connesso a Internet, con lo stesso valore legale della classica raccomandata con ricevuta di ritorno. «Il nostro obiettivo è quello di migliorare sempre più l’offerta dei servizi digitali del Comune e di promuovere l’utilizzo dei sistemi nazionali come SPID a livello locale - dichiara il Sindaco Massimo Olivetti - per questo non appena abbiamo saputo di questo nuovo servizio Namirial abbiamo deciso di cogliere subito questa opportunità per avvicinare ulteriormente cittadini ed ente comunale».

Il Comune di Senigallia sarà infatti il primo in Italia ad offrire ai propri cittadini un pacchetto “SPID+SpidMail”. Dal 7 febbraio tutti i residenti di Senigallia potranno richiedere l’attivazione gratuita delle proprie credenziali Spid, recandosi allo sportello comunale dedicato Ex Palazzo della G.I.L. viale G. Leopardi, 6 Senigallia (AN). La casella SpidMail potrà anche essere richiesta direttamente online collegandosi al sito https://www.comune.senigallia.an.it dopo essersi autenticati con SPID così da poter attivare il proprio domicilio digitale personale ed iniziare così a comunicare in maniera ufficiale con l’ente locale. Nello specifico i servizi per cui potrà essere utilizzato Spid a Senigallia sono:

Portale del Contribuente (Unicumdata);

Servizio online della Polizia Locale;

Servizio di refezione Scolastica;

Pratiche Edilizie (SUE);

Sportello Unico per le attività produttive (SUAP);

PagoPa;

Tutte le comunicazioni inviate dal Comune potranno essere ricevute dal cittadino in digitale sulla propria SpidMail con lo stesso valore legale di una raccomandata A/R.