Spiaggia Urbani, dieci grotte da assegnare: pubblicato il bando

Dieci grotte – 11,50 mq ciascuna - nel meraviglioso scenario della Spiaggia Urbani di Sirolo pronte per essere assegnate in locazione ad uso deposito per sei anni tramite asta pubblica. E’ stato aperto il bando per i tradizionali “capanni”, storici punti di ritrovo per sirolesi (ma non solo) in una delle più belle spiagge a livello regionale.

La gara si terrà nelle stanze del Comune venerdì 8 aprile quando si procederà all'apertura delle buste e all'assegnazione dei lotti a chi avrà presentato la migliore offerta in rialzo, consistente nel canone annuo più alto o almeno pari a quello base, fissato in 2mila euro l'anno. Sarà possibile effettuare una sola offerta per ogni unità immobiliare formulata da un unico componente per nucleo familiare. Le offerte, segrete, dovranno pervenire entro le 12 del 7 aprile. In caso di parità di offerta si provvederà mediante sorteggio. Solo dopo l’aggiudicazione e prima della stipula – riporta il bando – sarò consentito lo scambio di immobili tra aggiudicatari. Non ammesse alla gara imprese individuali e società operanti nel settore immobiliare.