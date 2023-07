ANCONA - Spiaggia di Torrette, impossibile accedere per i disabili almeno dal lato della stazione. Sotto le mattonelle traballanti, che una volta formavano una passerella, ora c'è il vuoto causato dalla mareggiata di gennaio scorso: "Ho segnalato al comune il 15 maggio senza alcun esito e l'ho fatto di nuovo questa mattina - scrive la lettrice Marina Gaggiotti- l'altro vecchio passaggio ha solo le scale e non può essere utilizzato da portatori di handicap".

Spiaggia di Torrette out per i disabili: «Quattro mattonelle come passerella e sotto c'è il vuoto»